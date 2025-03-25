Fenerbahçe, Skriniar’ın Bonservisi İçin PSG İle Anlaştı

KADROYA KATILIM

Fenerbahçe, kış transfer döneminde Galatasaray’ın ilgilendiği Milan Skriniar’ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Slovak savunma oyuncusu, kısa süre içinde takımın vazgeçilmezleri arasına girdi ve savunmanın bel kemiği haline geldi.

Sarı-lacivertli ekip, Skriniar’ın gösterdiği performanstan oldukça memnun kalıyor ve bu nedenle oyuncunun bonservisini almak için Paris Saint-Germain (PSG) ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında 10 milyon euro karşılığında sözlü bir anlaşma sağlandı.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 1110 dakika süre alarak takım savunmasına önemli katkılar sağladı.