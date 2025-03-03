Fenerbahçe Skriniar’ın Bonservisini Almak İstiyor

FENERBAHÇE’DE YENİ GELİŞMELER

Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe, ara transfer döneminde kiraladığı Milan Skriniar’la ilgili yeni bir döneme adım atıyor. İyi performansıyla taraftarların kalbini kazanan Skriniar için sarı-lacivertli yönetim, Paris Saint-Germain ile yaptığı anlaşmayı ilerletmeyi planlıyor. Toplam maliyeti 5 milyon euro olan Skriniar’ın bonservisini almak için resmi çalışmalara başlanmış durumda.

SKRINIAR’DAN DESTEK SÖZÜ

Milan Skriniar, ailesiyle birlikte İstanbul’da mutlu bir yaşam kurmaya niyetlendiğini ifade ediyor. Ayrıca, Fenerbahçe yönetiminin bonservis işlemlerine yardımcı olma sözünü veriyor. Bu durumu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a ileten yöneticiler, Skriniar’ın bonservisini almak için gerekli talimatın beklentisi içinde. İlk görüşmeler yönetim içinde yapılacak ve gerekirse konunun başkanlar seviyesine taşınması söz konusu olacak.