Fenerbahçe, Skriniar’ın Bonservisini Almaya Çalışıyor

FENERBAHÇE GELECEK SEZON İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk hedefiyle mücadele ederken, gelecek sezonun kadro planlaması için adımlar attı. Takımın başına geçmesi beklenen Jose Mourinho’nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmaları hızlanıyor. Fenerbahçe, ara transfer döneminde PSG’den kiraladığı Milan Skriniar’ı kadrosuna katmış ve kısa sürede onun takımın önemli isimlerinden biri haline gelmesi sağlanmıştı.

YILDIZ FUTBOLCU İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

30 yaşındaki Slovak stoper, Jose Mourinho’nun savunmadaki en güvenilir oyuncularından biri oldu. Mourinho, Skriniar’ın kadroda tutulmasını sürekli olarak talep ederken, Fenerbahçe yönetimi de yıldız futbolcunun bonservisini alabilmek için harekete geçti. İlk görüşmelerde Milan Skriniar için yaklaşık 10 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli belirlendiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, bu transferi en kısa sürede gerçekleştirmeyi hedefliyor.

PİYASADA DİĞER İLGİLER DE GÜNDEME GELİYOR

Skriniar, Fenerbahçe’de kalmaya istekli görünüyor ancak aynı zamanda Premier Lig’de oynama hayalini de koruyor. Tottenham’ın oyuncuya olan ilgisi medyada yer bulurken, şu ana kadar somut bir teklifin olmadığının altı çizildi. Fenerbahçe yönetimi, Milan Skriniar ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı amaçlıyor. Eğer Slovak savunmacı, Premier Lig’den beklediği gibi bir teklif almazsa, kariyerine Sarı-Lacivertli formayla devam etmeye sıcak bakıyor. Ancak, oyuncunun başka teklifleri bekleme ihtimali, sürecin uzamasına neden olabiliyor.