Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e KİRALADI

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ın kiralık transferi konusunda İspanyol kulüp Real Betis ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Sarı-lacivertli takım, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Amrabat’ı Real Betis’e kiraladı.

PERFORMANS VE OYUNCU BİLGİLERİ

2024-2025 sezonunun başında Fenerbahçe’ye katılan Sofyan Amrabat, Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 39 maçta forma giydi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezon, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmada da 11’de başladı ve 1 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig’de ise 2 maçta görev aldı.

REAL BETIS DUYURDU

İspanyol ekibi Real Betis, Amrabat’ın geçici transferini resmi internet sitesinde açıkladı. Web sayfasında oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgi verilirken, aynı zamanda Amrabat’ın halen Fas Milli Takımı’nda düzenli olarak forma giydiği vurgulandı.