Haberler

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e Kıralık Verdi

FUTBOLCU TRANSFERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’ın kiralık olarak transferi konusunda İspanya’nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar bir anlaşma sağlandığını duyurdu. Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapısı çerçevesinde Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e kiraladı.

AMRABAT’IN PERFORMANSI VE GEÇMİŞİ

2024-2025 sezonu başlangıcında Fenerbahçe kadrosuna katılan Amrabat, Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplamda 39 maçta forma giydi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiliyor. Ayrıca bu sezon takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan 4 maçta da 11’de yer aldı ve 1 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig’de ise 2 karşılaşmada görev aldı.

REAL BETİS DUYURUSU

İspanyol kulübü, Amrabat’ın geçici transferini resmi internet sitesinden açıklarken oyuncunun kariyeri hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Ayrıca Amrabat’ın halen Fas Milli Takımı’nda düzenli olarak forma giydiği belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da, alkollü bir sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtı, fakat polis tarafından yakalandı. Sürücü, ehliyetini kaybetmenin pişmanlığını yaşayıp, polislere teşekkür etti.
Haberler

Dublör Mehmet Tan İşten Çıkarıldı

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, paylaştığı kamera arkası görüntülerinin ardından çalıştığı firmadan işten çıkarıldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.