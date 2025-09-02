Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e Kıralık Verdi

FUTBOLCU TRANSFERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’ın kiralık olarak transferi konusunda İspanya’nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar bir anlaşma sağlandığını duyurdu. Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapısı çerçevesinde Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e kiraladı.

AMRABAT’IN PERFORMANSI VE GEÇMİŞİ

2024-2025 sezonu başlangıcında Fenerbahçe kadrosuna katılan Amrabat, Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplamda 39 maçta forma giydi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiliyor. Ayrıca bu sezon takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan 4 maçta da 11’de yer aldı ve 1 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig’de ise 2 karşılaşmada görev aldı.

REAL BETİS DUYURUSU

İspanyol kulübü, Amrabat’ın geçici transferini resmi internet sitesinden açıklarken oyuncunun kariyeri hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Ayrıca Amrabat’ın halen Fas Milli Takımı’nda düzenli olarak forma giydiği belirtildi.