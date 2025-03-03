Fenerbahçe, Soumah’ı Kadrosuna Katıyor

FENERBAHÇE TRANSFERDE YENİ BİR HAREKET YAPIYOR

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe’nin transferde sürpriz bir adım attığı bildirildi. Imedias’ın haberine göre, Fenerbahçe, Azerbaycan ekibi Zira FK’nın 21 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu Salifou Soumah’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Bu süreçte, CSKA Sofya’nın da oyuncuyla ilgilendiği ancak Fenerbahçe’nin transferde daha avantajlı bir konumda olduğu ifade edildi.

OLUMLU TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Salifou Soumah’a yakın kaynaklar üzerinden yapılan açıklamada, “Salifou Soumah’ın Fenerbahçe’ye imza atma ihtimali çok yüksek. İlk temaslar olumlu yönde devam ediyor. Kulüp, Zira FC’nin talep ettiği 800 bin avroluk tutarı ödemeye hazır” denildi. Soumah, yaklaşık 3 yıl önce Kayserispor’a transfer olsa da, maça çıkmadan sözleşmesi feshedildi. Bu nedenlerden dolayı Kayserispor, aralarında Soumah’ın da bulunduğu oyuncular için FIFA’dan 2 dönem transfer yasağı cezası almıştı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Zira FK formasıyla 29 maça çıkan Salifou Soumah, bu maçlarda 8 gol ve 4 asistlik bir başarıya imza attı. Genç futbolcunun takımıyla 2026-27 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.