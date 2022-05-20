Fenerbahçe sözleşme uzattı

Fenerbahçe Kulübü, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Serdar Aziz ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki milli stoper Serdar Aziz’in Haziran ayında sona erecek sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı. 2018-2019 ara transfer döneminde Galatasaray’dan transfer edilen tecrübeli futbolcu bu sezon 27 maçta Sarı-Lacivertli formayı giydi. Bursaspor altyapısından yetişen Serdar Aziz, 2025 yılına kadar Fenerbahçe formasını giymeye devam edecek.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDE KALDIM”

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ve Serdar Aziz, imza töreninin ardından Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Serdar Aziz, “Türkiye’nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe’ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç’a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe’de bırakacağım.” şeklinde konuştu.