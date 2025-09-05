Fenerbahçe, Spalletti’den sonra Postecoglou’yu reddetti

Fenerbahçe Teknik Direktör Arayışını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Takım, Luciano Spaletti’den sonra yeniden olumsuz bir haber aldı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; son olarak Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın başında bulunan Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou, Fenerbahçe’nin sunduğu teklifi kabul etmedi.

Teknik Adam Tercihlerini Değerlendiriyor

Haberde, 60 yaşındaki Postecoglou’nun, beş büyük ligdeki bazı kulüplerden alacağı teklifleri değerlendirmek istediği ve Türkiye’de görev almak istemediği belirtildi. Bu durum, Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışlarına yeni bir yön vermiş oldu.

Yeni İsimler Listede

Bütün bu gelişmelerin ardında, Fenerbahçe’nin teknik direktör listesinde İsmail Kartal, Edin Terzic, Vincenzo Montella ve Domenico Tedesco yer alıyor. Sarı-lacivertli takımın, hangi teknik direktörü seçeceği büyük bir merak konusu olarak kalıyor.