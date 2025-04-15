Fenerbahçe, Stadyumda Yenileme Hızla Başlayacak

MAÇLAR İÇİN STADYUMDA YENİLİKLER

Fenerbahçe, gelecek sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde maç oynayamıyor. Stadyumda kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon çalışması başlatılıyor. Gazeteci İbrahim Seten, katıldığı 343 Youtube programında Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nun yeni sezonda yenileneceğini ve sarı-lacivertli ekibin iç saha maçlarını farklı sahada oynayacağını aktarıyor. Seten, “Bu senenin izini alamadılar. Bu sene yetişmiyor. Yapacakları operasyonun ne olduğuna karar verirdiler. Yapacakları operasyon çatıyı havaya kaldırıp onun altına 15 bin kişilik tribün yapacaklar. Bununla alakalı üç ay içinde bitecek bir operasyondan bahsediyoruz. Öyle yeni bir bilgi var” diyor.

GEÇİCİ STAT ÇÖZÜMLERİ GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte iç saha karşılaşmalarını başka bir stadyumda oynayacak. Alternatif statlar konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İstanbul’daki çeşitli stadyumların geçici ev sahibi olarak değerlendirilmesi düşünülüyor. Fenerbahçe yönetiminin, taraftarların en az etkilenmesini sağlayacak bir çözüm üzerinde çalıştığı öğreniliyor. Stadyum yenileme projesinin detaylarının ve geçici stat kararının önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulması bekleniyor.