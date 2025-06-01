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Fenerbahçe Stadyumu’nda Koltuk Yenileme Başladı

Fenerbahçe’nin STADYUMUNDA TADİLAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu Konyaspor maçı ile tamamlamasının ardından stadyumda önemli yenileme ve tadilat çalışmalarına girdi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan bu çalışmalar çerçevesinde Maraton ve Fenerium tribünlerindeki 9 bin adet koltuk yenileniyor.

YENİLEME ÇALIŞMALARI DETAYLARI

Yenileme işlemleri, mevcut koltukların söküm işlemleri ile başladı. Bu süreç tamamlandığında, tribünlerin zeminleri düzeltilecek ve gerektiğinde tadilat çalışmaları gerçekleştirilecek. Ardından, toplamda 9 bin yeni koltuğun montaj işlemlerine geçilecek. Tüm koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz’da tamamlanması öngörülüyor.

– İSTANBUL

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