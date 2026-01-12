Fenerbahçe Süper Kupa Zaferi Sonrası Yağmurluk Satışa Çıktı

fenerbahce-super-kupa-zaferi-sonrasi-yagmurluk-satisa-cikti

Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kıyasıya bir mücadeleye imza attı. Sarı-lacivertli ekip, 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde’nin attığı gollerle maçı 2-0’lık skorla kazanarak sahadan galip ayrıldı.

SON ŞAMPİYONLUK 2014 YILINDAYDI

Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014 tarihinde elde ettiği Süper Kupa zaferini, 11 yıl aradan sonra dördüncü kez müzesine kazandırmış oldu. Öte yandan, Fenerbahçe, daha önce 2007, 2009 ve 2014 yıllarında da bu başarıyı elde etmişti ve 2025 finalini de kazanarak tarihine bir zafer daha ekledi.

YAĞMURLUKLAR SATIŞA SUNULDU

Fenerbahçe Kulübü, final karşılaşmasının simgelerinden biri haline gelen yağmurlukları satışa çıkarmaya karar verdi. Tribünlerdeki etkileyici sarı ve lacivert koreografi sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar bu yağmurlukların ‘hatıra’ amacıyla satışa sunulmasını talep etti. Taraftarların bu isteği üzerine, Fenerbahçe’nin resmi ürün mağazası Fenerium, yağmurlukları stadyumdaki Maraton Fenerium mağazasında vitrine koydu.

GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE’YE ÖZEL ÜRÜNLER

Fenerium, kısa bir süre içinde yağmurlukları resmi internet sitesinden de satışa sundu. 249 lira 90 kuruştan satışa çıkan yağmurlukların görsellerinde maçta golleri atan Guendouzi ve Oosterwolde yer aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gökçeri Hava Aracı İlk Görev Uçuşunu Gerçekleştirdi

Türk savunma sanayisi, GÖKÇERİ adlı aerostat hava aracını "uçan karakol" görevine uygun hale getiriyor. Bu gelişme, modern gözlem ve istihbarat faaliyetlerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gündem

MEB’ten 2026 Eğitim Takvimi Açıklandı

Eğitim Bakanlığı, 2026 yılına ait okul yöneticileri atama ve öğretmenler için yer değiştirme programını duyurdu.
Gündem

Beşiktaş Emmanuel Agbadou İle Anlaşmayı Tamamladı

Beşiktaş, Fildişi Sahili'nden stoper Emmanuel Agbadou ile anlaşsa da transfer için Wolverhampton ile müzakerelere devam ediyor.
Gündem

Malatya’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Yeşilyurt'ta 20.43'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yetkililerden olumsuz bir durum haber edilmedi.
Gündem

Adıyaman’daki Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobildeki üç kişi tragik bir şekilde yaşamını yitirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.