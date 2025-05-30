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Fenerbahçe, Tadic’i de yolladı

FENERBAHÇE’DEN BİR AYRILIK DAHA

Fenerbahçe, Edin Dzeko’dan sonra Dusan Tadic ile de yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpte ikinci bir ayrılık gerçekleşmiş oldu. Edin Dzeko’nun ardından, Dusan Tadic’in de Fenerbahçe’ye veda ettiği açıklandı.

TADIC’İN VEDA MESAJI

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Takıma örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrıldın” ifadelerine yer verildi. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe taraftarları, Tadic’e teşekkürlerini iletti.

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