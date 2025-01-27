Fenerbahçe Talisca Transferini Duyurdu

FENERBAHÇE’DEN TARİHİ TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’nın Al Nassr takımından transferi resmen duyuruldu. Fenerbahçe X hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.” ifadelerine yer verildi.

TALISCA İSTANBUL’A DAVET EDİLDİ

Yapılan açıklamanın devamında, “Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir.” denildi. Fenerbahçe, kamuoyuna bu bilgiyi duyurarak taraftarlarını bilgilendirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu transferle birlikte kadrosunu güçlendiriyor.