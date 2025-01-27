Fenerbahçe, Talisca’yı Özel Uçakla Getiriyor

FENERBAHÇE ANDERSON TALISCA İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, bir süre devam eden görüşmelerin ardından Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile sözleşmeyi imzaladı. Başarılı oyuncu bu akşam İstanbul’a geliyor. Sarı-lacivertli ekip, ünlü futbolcuyu Suudi Arabistan’dan getirmek için özel bir uçak gönderdi. Talisca, uçaktan bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Talisca ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcuyu almak için bugün Suudi Arabistan’a özel bir uçak yolladı. Talisca’yı taşıyan uçak, bugün saat 21.00’de Atatürk Havalimanı’na iniş yapacak. Fenerbahçe’nin yeni transferi Anderson Talisca, uçaktan çıktığında sevgilisi Carolaine Freitas ile bir paylaşımda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN’A VEDA ETTİ

Anderson Talisca’nın kız arkadaşı Carolaine Freitas, sosyal medya hesabından Suudi Arabistan’a veda mesajı yayımladı. Freitas, paylaşımında “Her şey için teşekkürler Suudi Arabistan. Ailem burada çok mutluydu. Kalbimizde sonsuza dek yer edecek inanılmaz anlar ve eşsiz deneyimler yaşadık” ifadelerini kullandı.