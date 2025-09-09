Fenerbahçe Tanıtım Törenine Önemli İsimler Katıldı

TANITIM TÖRENİNE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Hazel Şafak Çelik, yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı oyuncuları, futbol akademisi sporcuları, eski futbolcular ve birçok davetli katıldı. Tanıtım töreni, yeni tesisler için hazırlanan tanıtım videosunun gösterimi ile başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, yeni tesisler hakkında bilgiler verdi.

850 MİLYON EURO’LUK YATIRIM HAMLESİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, “850 milyon Euro’luk bir yatırım yaptık.” dedi ve ekledi: “Geçen sene haziran ayında seçime girdikten sonra yeni bir yönetim ile birlikte ciddi bir yatırım hamlesi başlattık. Borçlarımız azalmaya başlamıştı ve artık kısacası onarım dönemi sona erdi, yatırım dönemi başladı. Planlarımız arasında Fenerbahçe’nin arazilerini değerlendirip imar planlarını oluşturmak var.” Akın, ayrıca Ataşehir projesi ve Kayışdağı Fenerbahçe Koleji arazisi ile ilgili önemli adımlar attıklarını, Dereağzı tesislerinin de yeniden restorasyona ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Futbol Akademimiz Dereağzı’ndan taşınacak. Burada birçok projemiz var ve bu süreçte amatör branşların da gelişimine katkıda bulunacağız.” diye ifade etti.

ALİ KOÇ: BU YATIRIM SIRADAN DEĞİL

Daha sonra söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gururlu ve mutlu olduklarını belirtti. “Tahmin edebileceğiniz gibi başkanlık süremiz boyunca birçok farklı duygu yaşadık. Bugün hissettiğimiz duygular çok farklı.” diyen Koç, yapılan yatırımın sıradan bir proje olmadığını vurguladı. Bu projenin, Fenerbahçe’nin geleceğini inşa etmek için atılan bir adım olduğunu ifade etti.

Koç, “Bugün burada atılan adımlar, Fenerbahçe’nin mali bağımsızlığına giden yolda önemli bir temel oluşturacaktır.” şeklinde konuştu. Dereağzı Tesisleri’nde de hayata geçirilecek projelerin önemine değinen Koç, “Bu projeler, sadece futbolun geleceği açısından değil, altyapı sporcularımızın da gelişimine katkıda bulunacak.” dedi.

FUTBOL İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER

Konuşmasında futbol takımındaki gelişmelere de değinen Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile devam etme planlarının olduğunu ancak şampiyonluk için gerekli değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. “Futbol operasyonlarımızı daha etkin bir hale getirmek için kadro planlamamızda bazı değişiklikler yaptık.” diyen Koç, Domenico Tedesco’yu teknik direktör olarak göreve getirdiklerini duyurdu.

Koç, bu sezon hedeflenen başarı ve şampiyonluk açısından aldıkları kararların önemine dikkati çekti ve Fenerbahçe’nin menfaatlerini ön planda tuttuklarını vurguladı.

ALTYAPI YATIRIMLARI VE GELECEK VURGUSU

Başkan Ali Koç, altyapı sporcularına seslenerek, “Gelecekte buraya gelen çocuklar, belki de A Takımın temel taşları olacak.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Fenerbahçe’nin geçmişiyle gurur duyduğunu, bugünüyle mücadele ettiğini ve geleceği için büyük bir inançla çalıştıklarını dile getirdi.

Tanıtım töreninin ardından, yeni tesislerin arazisine geçilerek temel atma töreni gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Fenerbahçe’nin geleceğine dair umut verici bir adım olarak öne çıktı.