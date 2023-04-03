Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş’ı alkışladı

Dün akşam Ülker Stadı’nda tarihi anlar yaşandı. Fenerbahçe taraftarı, 10 kişi 4 gol atan Beşiktaşlı oyuncuları alkışladı.

Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş’a 4-2 mağlup olduğu maçta sarı-lacivertli taraftarlar, siyah-beyazlı oyuncuları alkışladı.

spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe sahsında Beşiktaş’ı konuk etti. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 4-2 kazandı.

Beşiktaş’ı alkışladılar

Maç esnasında tarihi anlar da yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy’de Beşiktaş’ı alkışladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, siyah-beyazlıların 90+1. dakikadaki 4. golünün ardından alkışlı protesto gerçekleştirdi.

Şenol Güneş: Bunlardan bahsetmek lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “4 büyükler, Türk sporunun renkleridir. Rekabetin olması güzel, bunu kavgaya dönüştürmeden sahaya yansıtmak lazım. Bugün seyircinin bizi alkışlaması, futbol adına doğruyu alkışlaması hoşuma gitti. Hep olumsuzu konuşuyoruz, bunlardan bahsetmek lazım.” dedi.