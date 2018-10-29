Sezona kötü başlayan ve teknik adam Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de Ersun Yanal sesleri yükseldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, takımın başına Ersun Yanal’ın gelmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Fenerbahçe’de dün yaşanan 3-1’lik Ankaragücü mağlubiyetinden sonra teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrılmış ve taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli taraftarlar bugün iste Twitter üzerinden Ersun Yanal için bir kampanya başlattı. #BirTekErsunYanal adı altında yapılan kampanyada Fenerbahçeli taraftarlar takımlarının başında Yanal’ı görmek istediğini belirtti. #BirTekErsunYanal etiketi çok kısa sürede Türkiye gündeminde yer aldı.

TRT