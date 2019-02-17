Fenerbahçe taraftarı her zamanki gibi

Stattaki yerlerini alan sarı lacivertli taraftarlar, takımlarını desteklemeye devam etti.

Fenerbahçeliler, kendileri ile dalga geçen Konyaspor taraftarlarına da ıslık çalarak tepki gösterdi.

Sarı-Lacivertli tribünlerden, Konyaspor maçında gövde gösterisi… Yaklaşık 40 bin Fenerbahçeli, kritik maçta Ülker Stadı’na gelerek takıma tam destek verdi. Mücadele öncesinde oyuncuları ve teknik ekibi ateşleyen futbolseverler, karşılaşma sırasında da oldukça aktifti. Tezahüratlara bir an olsun ara vermeyen Sarı- Lacivertliler, hakem tarafından Fenerbahçe aleyhine verilen kararlarda hep bir ağızdan tepki göstererek baskı kurmaya çalıştı.

Takımı ayakta tutmak için ne gerekiyorsa yapan Fenerbahçe tribünleri, kaybedilen 2 puana rağmen karşılaşma sonrasında da futbolcuların lehine tezahüratlara devam etti.

Konyaspor taraftarına tepki

Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ülker Stadı’ndaki yerini alan Konyaspor taraftarıyla, Fenerbahçeliler arasında ikinci yarının ortalarında sözlü atışma yaşandı. Skor 1-1 devam ederken, “Kümeye kümeye, Fenerbahçe kümeye” diye bağıran Konyasporlular’a ıslıklı protestoyla karşılık veren Sarı-Lacivertliler, anında tepkiyle birlikte misafir tribünü susturmaya çalıştı.