Fenerbahçe Taraftarı Ramazan Etkinliğinde Buluştu

HARBI FENERBAHÇELİLER GRUBU RAMAZAN’DA BİR ARAYA GELDİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Fenerbahçe taraflarının bir araya geldiği Harbi Fenerbahçeliler grubu, geçtiğimiz yaz gerçekleştirdikleri kahvaltı etkinliğinin ardından bu sefer Ramazan ayında bir buluşma düzenledi. Yaklaşık 120 katılımcıyla gerçekleştirilen iftar organizasyonunda aileler ve çocuklar birlikte oruç açarak Ramazan’ın manevi atmosferini paylaştı.

RAMAZAN’IN RUHUNA UYGUN BİR ETKİNLİK

Etkinlikte konuşan grup kurucusu İsmail Cesur, Harbi Fenerbahçeliler grubunun yalnızca maç izlemek için bir araya gelen bir topluluk olmadığını belirtti. Cesur, “Biz burada hem spor sevgisini hem de dostluk ve dayanışmayı büyütüyoruz. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun şekilde ailelerimizle bir araya gelmek istedik. Çocuklarımız için de geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz” diye ifade etti.

ÇOCUKLARA GÖLGE OYUNU GÖSTERİMİ

İftar sonrasında çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterimi yapıldı. Geleneksel gölge oyunu, minik misafirleri hem eğlendiriyor hem de Ramazan kültürünü yaşatıyor. Gösteriyi izleyen çocuklar kahkahalarla dolu anlar yaşarken, aileler de eski Ramazan eğlencelerinin yeniden canlandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Harbi Fenerbahçeliler grubu, Fenerbahçe sevgisini paylaşarak büyüyen bu büyük aileyle Ramazan boyunca farklı etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.