Fenerbahçe, Taraftarın İlgi Gösterdiği Otobüsle Geldi

GÖZTEPE MAÇINA HAZIRLIK

Süper Lig’in 2’nci haftasında Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe ile mücadele edecek Fenerbahçe’de, Başkan Ali Koç dikkat çeken bir görüntü sergiledi. Sarı-lacivertli takımı taşıyan deplasman otobüsüyle stada gelen Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte taraftarların bulunduğu otobüse bindi. Bu anlarda Başkan Koç, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TARAFTAR DESTEĞİ

Fenerbahçe taraftarını yalnız bırakmayan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, herhangi bir sorun yaşamadan Gürsel Aksel Stadı’na ulaştı. Koç ve yönetim kurulu, deplasman otobüslerine binerken büyük bir ilgi gördü. Taraftarların desteği, takımın moral durumunu olumlu etkiliyor.

Rus Lider, Görüşmeyi Faydalı Buldu

Vladimir Putin, Donald Trump ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla bir araya geldi ve toplantıda Ukrayna krizinin adil çözümünü öncelikli konu olarak ele aldı.
Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli festival, 17 ilden 100 sanatçının katılımıyla el sanatları, müzikli söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

