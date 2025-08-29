Fenerbahçe Taraftarları, Helva Dağıttı

Fenerbahçe taraftarları, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun görevine son verilmesine sevindi. Kastamonu’da sıradan bir cuma namazı çıkışında, bu durumu kutlamak amacıyla çekme helva dağıttı. Fenerbahçe Spor Kulübü, yaklaşık bir yıl önce göreve getirdiği Portekizli hoca ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı. Kastamonu’daki Fenerbahçe taraftarları, öğle namazından sonra tarihi Nasrullah Meydanı’nda cemaate ikramda bulundu. Bazı cami cemaati, Mourinho ile yolların ayrıldığını ikram sırasında öğrendi.

Yüzleri Gülümsetmek İstedik

Fenerbahçe taraftarı Ozan Furkan Atlamaz, “Ofiste arkadaşımla oturuyorduk. Bugün de mübarek bir cuma, Jose Mourinho’nun kovulduğu haberini aldık. Bu sebeple ilk olarak çok mutlu olduk. Vatandaşların ağzını tatlandırmak, hem de Fenerbahçelilerin ağzını tatlandırmak istedik. Bu haberi oldukça uzun zamandır bekliyorduk. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nden elendikten sonra bu haberi duymayı umuyorduk. Bu haberi aldıktan sonra çekme helva dağıtarak insanların yüzlerini gülümsetip ağızlarını tatlandırmak istedik. Böyle bir etkinlik düzenledik, güzel ve renkli oldu” şeklinde konuştu.

Geçmişle İlgili Memnuniyetsizlik

Mourinho’nun ayrılışına ilişkin uzun süredir bekleyişte olduklarını belirten Yiğit Eraslan ise, “Dağıttığımız çekme helvalarla cemaat ve esnaf çok sevindi. Bu haberi bizden alan pek çok kişi oldu. Cuma çıkışında ‘gitti mi’ diye soranlara, ‘gitti’ yanıtını verdik. Hepimiz sevindik, zaten uzun zamandır gitmesini bekliyorduk. Kendisi bunun farkındaydı. Sanırım tazminatını bekliyordu. Olayları takip ederken, Şampiyonlar Ligi play-off öncesi yaptığı açıklamalar kulübümüzü küçültmeye yönelikti. Kendisiyle ilgili pek memnuniyetimiz yoktu. Gidişatından ötürü mutluyuz. Jose Mourinho, spor yorumcusu olarak Youtube kanalı açabilir, eleştirmeyi çok seviyor ama uygulama konusunda sorunlar yaşadı” ifadelerini kullandı.

Yeni Teknik Direktör İçin Beklentiler

Yeni teknik direktörün Fenerbahçe camiasından bir isim olmasını beklediklerini söyleyen Eraslan, “Bu camiadan bir isim olsun isterim, her Fenerbahçeli gibi, Fenerbahçe’nin evladı olsun isterim. Yerli ve milli bir hoca bekliyorum. İsteklerim bunlar, kim olursa olsun hayırlısı olsun” dedi.

