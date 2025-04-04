Fenerbahçe Taraftarları Sergen Yalçın’ı İstiyor. Mourinho’nun Yerine Geçmesi Bekleniyor

SERGEN YALÇIN TALEPLERİ SOSYAL MEDYAYI SARSTI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’a 2-1 yenilerek kupadan elendi. Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada büyük bir hareket başlattı. Taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho’nun yerine Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe’nin başına geçmesini istiyor.

MOURINHO’NUN PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI

Mourinho’nun yönetiminde son dönemde alınan kötü sonuçlar ve saha içindeki gerginlikler, Fenerbahçe taraftarlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada “Sergen Yalçın” etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı ve Yalçın’ın Fenerbahçe’nin teknik direktörü olması gerektiğini savunan bir kampanya başlatıldı.

TARAFTARLARIN BASKISI YÖNETİMİ ZORLUYOR

Bu gelişmeler, Fenerbahçe yönetimi için kritik bir süreç başlatabilir. Taraftarların büyük bir kısmı, Sergen Yalçın’ın takımın başına geçerek Fenerbahçe’yi yeni bir döneme taşıyacağına inanıyor. Şimdi gözler, Fenerbahçe yönetiminin bu taleplere nasıl yanıt vereceğine çevrildi.

SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK MI?

Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe’nin başına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Taraftarların baskısı ve Mourinho’nun performansındaki düşüş, yönetimi zor bir karar alma sürecine sokabilir. Sürecin nasıl ilerleyeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.