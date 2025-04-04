Fenerbahçe Taraftarları Sergen Yalçın’ı İstiyor. Mourinho’nun Yerine Geçmesi Talep Ediliyor

FENERBAHÇE TARAFTARLARI SERGEN YALÇIN İÇİN SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATTI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’a 2-1 yenilerek kupadan elendi. Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada büyük bir hareket başlattı. Taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho’nun yerine Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesini istiyor.

SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK MI?

Mourinho’nun yönetiminde son zamanlarda alınan kötü sonuçlar ve saha içindeki gerginlikler, Fenerbahçe taraftarlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada “Sergen Yalçın” etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı ve Yalçın’ın Fenerbahçe’de teknik direktör olması gerektiğini savunan bir kampanya başladı.

TARAFTAR BASKISI FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ KARAR VERMEYE ZORLUYOR

Bu gelişmeler, Fenerbahçe yönetimi için kritik bir süreç başlatabilir. Taraftarların önemli bir kısmı, Sergen Yalçın’ın takımın başına geçerek Fenerbahçe’yi yeni bir döneme taşıyacağına inanıyor. Kulüp yönetiminin, taraftarların bu taleplerine nasıl yanıt vereceği merak konusu.