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Fenerbahçe Taraftarları Sergen Yalçın’ı İstiyor. Mourinho’nun Yerine Geçmesini Talep Ediyorlar

FENERBAHÇE, GALATASARAY’A 2-1 MAĞLUP OLDU
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray karşısında 2-1’lik skorla mağlup oldu ve kupadan elendi. Maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada büyük bir tepki gösterdi.

TARAFTARLAR SERGEN YALÇIN’I İSTİYOR
Fenerbahçe taraftarları, teknik direktör Jose Mourinho’nun yerine Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesini talep ediyor. Son dönemde alınan kötü sonuçlar ve saha içindeki gerginlikler, taraftarları harekete geçirdi. Sosyal medyada “#SergenYalçın” etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ NE YAPACAK?
Bu gelişmeler, Fenerbahçe yönetimi için kritik bir süreç başlatabilir. Taraftarların büyük bir kısmı, Sergen Yalçın’ın takımı yeni bir döneme taşıyacağına inanıyor. Yönetimin bu taleplere nasıl yanıt vereceği merak konusu.

MOURINHO’NUN GELECEĞİ BELİRSİZ
Jose Mourinho’nun geleceği ise belirsizliğini koruyor. Son mağlubiyet ve taraftar baskısı, teknik direktörün pozisyonunu sorgulatıyor. Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde netleşecek.

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