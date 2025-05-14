Fenerbahçe Taraftarları Yönetimden Memnun Değil

FENERBAHÇE’DE TARAFTARLAR YÖNETİME TEPKİ GÖSTERİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlama beklentisi taşırken, taraftarların yönetime yönelik tepkileri devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, erkenden seçime gidilmesi amacıyla imza kampanyası düzenliyor. Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, bu imza kampanyasının nasıl durdurulabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

OSİMHEN TRANSFERİ TEPKİLERİ AZALTABİLİR

İlker Yağcıoğlu, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’in transferinin imza kampanyalarını sona erdirebileceğini belirtti. “Ali Koç, Osimhen’i alırsa eğer tepkileri keser, imza kampanyası falan sona erer. Ama olur mu? O da zor gözüküyor” ifadelerini kullandı. Yağcıoğlu, Fenerbahçe tarihinde hiçbir başkanın 7 yıl şampiyon olmadan görevde kalmadığını; bu durumun önceki 4 yıl süren Aziz Yıldırım döneminin de etkisiyle taraftarlar üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu aktardı.

TARAFTARLAR TAKIMINA GÜVENİ KAYBETMİŞ GÖRÜNÜYOR

Fenerbahçe taraftarlarının takımlarına karşı güven kaybı yaşadığını vurgulayan Yağcıoğlu, “Galatasaray taraftarının takımına desteğine bak, bir de Fenerbahçe taraftarının desteğine bak. Coşku, hakem ve rakibe baskı yok. Çünkü takıma güven kalmadı. En ufak şeyde tepki gösteriliyor” şeklinde konuştu. Bu durum, kulüp içinde önemli bir psikolojik etki yaratıyor ve taraftarların motivasyonunu etkiliyor.