Fenerbahçe, TED Bursiyerlerini İftarda Ağırladı

FENERBAHÇE’DEN BURSİYER ÇOCUKLARA İFTAR ORGANİZASYONU

Fenerbahçe, Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından burs alan çocukları iftar yemeğinde ağırladı. Etkinlik, Can Bartu Tesisleri’nde düzenlendi ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu özel günde yer aldı. Fenerbahçe, bu sezon üçüncü kez başlattığı eğitim bursunu, “Çocuklar için Hayallerimiz BİR” sloganıyla hayata geçirirken, bu kampanya 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen çocuklar için oluşturuldu. İlk adım ise Mourinho’nun yazdığı mektup ile atıldı. Eğitim bursu projesi futbolcuların ve taraftarların da desteğini aldı.

ETKİNLİĞE KATILAN İSİMLER

Bugün düzenlenen organizasyonda TED bursiyeri olan çocuklar, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde iftar yemeği yiyerek unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlikte, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yanı sıra takım kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Eren Dişli de yer aldı. Mourinho, çocuklarla bir araya gelerek bol bol fotoğraf çektirdi ve keyifli anlar yaşandı.

MOURINHO’NUN ÇOCUKLARA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında Mourinho, etkinlikten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. “Sizi burada ağırlamaktan dolayı her zaman mutluyuz. Siz her zaman buraya hoş geldiniz. Siz burada olmasanız da bizler biliyoruz ki her zaman arkamızdasınız. Fenerbahçe ailesinin çok büyük bir parçasısınız. Benim için dünyadaki en önemli ve en güzel şeyler gençler ve yaşlılar. Fenerbahçe’nin hocası olarak da Fenerbahçe’nin yapmış olduğu bu organizasyondan dolayı büyük gurur duyuyorum. Ne zaman isterseniz antrenmanı izlemeye, buraya yemek yemeye gelebilirsiniz. Kapımız her zaman sizlere açık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, doğum günü olan bir çocuğa yapılan sürprizle Mert Hakan Yandaş, mum üfletmeyi ihmal etmedi.