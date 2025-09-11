Haberler

Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için önemli bir imza töreni düzenliyor. Kulüp, İtalyan teknik adam Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00’de bir imza organizasyonu gerçekleştireceğini duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, genç teknik direktör ile iki yıllık bir sözleşme imzalıyor.

İMZA TÖRENİ ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Y. Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir. Organizasyonun ardından, saat 12.00’de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir.” ifadesine yer verildi.

TEDESCO, İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Mourinho’nun ardından göreve gelen Tedesco, ilk maçına pazar günü Trabzonspor ile çıkacak. Bu karşılaşma, Tedesco için yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Konuşanlar 19 Eylül’de Disney+’ta!

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, "Konuşanlar" programıyla YouTube'da büyük ilgi gördü ve Exxen'e geçti. Son günlerde ise yeni bir platforma geçiş yaptığı duyuruldu.

