Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

FENERBAHÇE’DEN TEDESCO İÇİN İMZA TÖRENİ

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için önemli bir imza töreni düzenliyor. Kulüp, İtalyan teknik adam Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00’de bir imza organizasyonu gerçekleştireceğini duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, genç teknik direktör ile iki yıllık bir sözleşme imzalıyor.

İMZA TÖRENİ ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Y. Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir. Organizasyonun ardından, saat 12.00’de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir.” ifadesine yer verildi.

TEDESCO, İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Mourinho’nun ardından göreve gelen Tedesco, ilk maçına pazar günü Trabzonspor ile çıkacak. Bu karşılaşma, Tedesco için yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor.