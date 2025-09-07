Fenerbahçe, Tedesco ile anlaşma sağladı

SÜPER LİG’DE TEKNİK DİREKTÖR KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de uzun süredir merakla beklenen teknik direktör sorunu nihayet netleşti. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun takımdan ayrılmasının ardından, hem yerli hem de yabancı teknik direktörlerle görüşmeler gerçekleştiren Sarı-lacivertliler, sonunda Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile ilerlemeye karar verdi.

TEDESCO’NUN ÖZELLİKLERİNE DİKKAT

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en belirgin özellik, görev aldığı her takımda hücum futbolunu benimsiyor olması. Genç teknik adam, 4-2-3-1 sistemini benimseyerek Fenerbahçe’de görev almak istediğini kulüp yönetimine iletti. Bu gelişmenin ardından gerçekleştirilen görüşmelerde Tedesco’dan başarı ve şampiyonluk sözü alındı ve prensipte anlaşma sağlandı. Ancak, anlaşmada herhangi bir sorun çıkması durumunda ibrenin tekrar İsmail hocaya döneceği de camiada dile getiriliyor. Tedesco’nun resmi olarak pazartesi günü gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Kariyerine Erzgebirge Aue’de başlayan genç teknik adam, gösterdiği üstün performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör olma unvanını kazandı ve burayla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi başardı. Ardından, Spartak Moskova’nın da tarihindeki en genç teknik direktörü oldu. Almanya’ya geri dönerken, Tedesco, Leipzig’deki görev sürecinde takım 11’inci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal’ı kazandı ve ligi 4’üncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti. Gösterdiği performansla ayrıca Belçika Milli Takımı’nın en genç teknik direktörü konumuna yükselerek, takımıyla 2.75 gol ortalamasıyla önemli bir başarıya imza attı.