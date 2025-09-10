Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde çalışıyor

FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde basına açık şekilde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor’u ağırlayacak. Takım, bu önemli yarışma için dönüşüm sürecine başladı.

TEKNİK DİREKTÖR TEDESCO’DAN OYUNCULARA MOTİVASYON

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olan bölümde, teknik direktör Domenico Tedesco takım ile bir toplantı yaparak, “Hep birlikte başaracağız, zamanımız yok.” dedi. Tedesco, sezon boyunca belirli bir kadro değil, tüm oyuncuları değerlendireceğini oyuncularına iletti. Antrenmana Futbol Direktörü Devin Özek ile katılan Tedesco, basın mensuplarına selam verdikten sonra çalışma alanına geçti.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Antrenmanda sakatlığı bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş ve Nelson Semedo yer almadı. Semedo’nun Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcandığı belirtildi. Milli takımdan dönen Mert Hakan Yandaş ise tedavi programı çerçevesinde takımdan ayrı yürüyüş yaptı. Antrenman düz koşu ile başladı ve daha sonra ısınma hareketlerine geçildi. Kaleciler Ederson, İrfan Can Eğribayat ve Tarık Çetin, kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

SEZONUN SORUNLARIYLA MÜCADELE

Milli takımda sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edilen Sebastian Szymanski, antrenmanı özel bir bandaj ile katıldı. İstanbul’a gelir gelmez tesisleri gezerek uyum sürecine başlayan Domenico Tedesco’nun, Trabzonspor karşılaşmasına kadar Can Bartu Tesisleri’nde kalacağı bilgisi verildi.