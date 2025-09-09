Fenerbahçe, Tedesco’yu Teknik Direktör Olarak Atadı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR DÖNEMİ

Fenerbahçe, 39 yaşındaki İtalyan teknik adam Domenico Tedesco’yu Futbol A Takımı’nın teknik direktörlük görevine atadı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

YARDIMCI TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Ayrıca İtalyan teknik adamın yardımcısının kim olacağı da netleşti. Fenerbahçe’de Tedesco’ya yardımcı olacak ismin, kulüp tarihinin önemli isimlerinden Gökhan Gönül olduğu açıklandı. Futbolculuk kariyerinde iki farklı dönemde Fenerbahçe formasını giymiş olan genç hoca, 361 maçta 14 gol ve 54 asistlik performans göstermişti.