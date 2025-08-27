Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Açıklama Yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın Asbaşkanı Hamdi Akın’ın Benfica ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Mourinho, “Yarınki maçın kolay olduğu yönünde açıklama yapan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Belki kulüp içinde kendisini güçlendiren bir açıklama olabilir ama onu tanımıyorum.” ifadesini kullandı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu kapsamında Benfica ile deplasmanda mücadele edecek. Mourinho, bu kritik maç öncesi basın toplantısı düzenleyerek, hem maça hem de transfer süreçlerine dair önemli bilgiler sundu.

benfica’ya dair görüşleri

Portekizli teknik adam, Benfica hakkında, “Benfica çok iyi bir takım. Güçlü ve tecrübeli oyuncular aldılar. Kompakt bir takım. Savunmada sağlam bir yapıları var. Bu sefer harika bir stadyum desteği onların arkasında olacak. Ancak yarın kazanmaktan başka hedefimiz yok.” şeklinde açıklama yaptı.

atmosferin etkisi

Mourinho, takımın atmosferden etkilenmeyeceğini de sözlerine ekledi. “Takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica’nın taraftarlarının coşkusu bir unsur ama Fenerbahçe bundan olumsuz olarak etkilenmeyecek.” dedi. Ayrıca, Bruno Lage için: “Bruno Lage’yi seviyorum ve teknik direktör olarak kariyerine saygı duyuyorum. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica’nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim.” şeklinde düşüncelerini belirtti.

hedef kazanmak

Mourinho, Benfica’nın “boş alanları iyi dolduran” bir rakip olduğunu ve “dengeli bir takım” olarak nitelendirdi. “Tek hedefimiz kazanmak.” ifadesini kullanarak, Fenerbahçe’nin maça hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında da şöyle konuştu: “Kerem Aktürkoğlu’nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum.”

Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nin hayati bir öneme sahip olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmadan, “Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olmak zorunda. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum.” dedi. Yarınki maçla ilgili ise, “Yarın ne yapacağımızı söyleyemem ama Benfica ile aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürpriz yapmak için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum.” şeklinde son sözlerini dile getirdi.