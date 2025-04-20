Fenerbahçe Teknik Direktörü Mournho, Dikkat Çekti

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Kayserispor ile oynanan ve 3-3 sonuçlanan maçı değerlendirdi. Maç sonrası bir beIN Sports muhabiri, “Birçok eksiği olan Kayserispor’dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?” sorusunu yöneltti.

Mourinho, “Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor’un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? 10-12 yaşın altında oyuncular mı, profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Amacınız nedir! 3 soru sordunuz, 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz?” şeklinde cevap verdi.

Daha sonra, oyuncuların hırsına dikkat çekerek, “Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım.” diyerek rakip takımın mücadeleci ruhunu vurguladı.

TEHLİKELİ ATAKLAR VE GOLLER

Mourinho, Kayserispor’un hızlı ataklarının kendileri için tehlike yarattığını belirtti. “Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi.” açıklamasında bulundu.

“Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba’nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük. Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar’la oynadık. Maçı 3-2’ye getirdik. 3-2’den sonra Nesyri oyunu bitirebilirdi.” ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR VE POZİSYONLAR

Mourinho, maçı değerlendirmeye devam ederek, “Fred’in kaybettiği toptan sonra orta geldi, Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik. Garip bir maçtı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Rakibin de hakkını teslim ediyorum. 4-2 yapacak pozisyonumuz vardı. 3-3’ten sonra Skriniar’ın direkten dönen topu vardı. Sahada istikrarlı değildik, iniş çıkışlar vardı.” diyerek genel bir analizde bulundu.