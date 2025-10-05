Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco Açıklamalarda Bulundu

TEKNİK DİREKTÖR TEDESCO’DAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynanan maçın ardından yaptığı değerlendirmede, aldıkları 1 puanın değerli olduğunu dile getirdi. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Tedesco, 3 puan almak için yoğun bir çaba içinde olduklarını vurguladı.

İLK YARI PERFORMANSI

“Maça iyi başladık. İlk 20 dakikada her şeyi kontrol ediyorduk” diyen Tedesco, sonrasında bir top kaybı ile Samsunspor’un atak geliştirdiğini ve takımın etkisiz hale geldiğini belirtti. “İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Samsunspor’un pozisyona girmesinin ardından takımımız dağıldı. Defansif açıdan yeterli gücümüz yoktu, gerekli cevabı veremedik.” ifadelerini kullanan Tedesco, “Bugünkü 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor. Böyle bir maçı 5 kez oynarsanız 4 kez kaybedersiniz” diye ekledi.

TARAFTARLARA SAYGI

Orta yapma ve bitirme imkanlarını değerlendiremediklerini ifade eden Tedesco, “3. bölgede çok bulunduk ama etkili olamadık. Duran toplardan gole ulaşabileceğimiz hissiyatı bende yoktu” dedi. Taraftarların seyahat edip, para harcadıklarını belirten Tedesco, “Onların her şeye hakkı var. Maç sonunda yanımdaki futbolcularla taraftarların yanına gittim. Tepkilerini normal karşılıyorum. Bizler de bu maçı kazanmak istiyorduk. Hayal kırıklığına uğrayıp ıslıklamalarını anlıyorum.” şeklinde konuştu. Tedesco, “Samsun stadındaki atmosfer çok gürültülüydü ama taraftarımız her zaman bizi destekledi. Maçtan sonraki tepkilerini haklı buluyorum. Sonuç olarak bugün maçı kazanmayı hak etmedik.” diye sözlerini tamamladı.