Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Açıklama Geldi

MAÇ SONUCUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleştirilen mücadele, başladığı gibi 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından bazı açıklamalarda bulundu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA

Domenico Tedesco, devre arasında yaptığı üç oyuncu değişikliğine ilişkin, “Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey!” ifadelerini kullanarak bu değişimlerin sebeplerini özetledi. Teknik direktör, oyuncularına sık sık taktik talimatlar vererek oyun içindeki stratejilerini geliştirmeye çalıştı.

Puan Durumu Üzerine Düşünceler

Tedesco, “Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek… Sonrasında tamamen kırıldık.” diyerek yaşanan durumdan tepkisini dile getirdi. Tedesco, “Bu almış olduğumuz puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!” şeklinde de ekleme yaptı.

KAYBETME KAYGISI

7. maçlarda 4. kez puan kaybı ile karşılaştıklarını belirten Tedesco, “Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe’yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün.” dedi. Ayrıca, “2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz.” ifadeleriyle takımın durumunu değerlendirdi.

Taktiksel Hatalar Üzerine

Tedesco, “Maça iyi bir başlangıç yapmıştık. İlk 20 dakikada kontrol bizdeydi. Sonra bir top kaybı ve takım dağıldı. 15 top kaybı yaptık. Kendi kendimize yaptık bu top kayıplarını.” diyerek defansif güçsüzlüğü eleştirdi. “1 puandan mutlu olmamız gerekiyor. Kaybedebilirdik. Böyle 5 kere oynarsanız 4 kere kaybedersiniz.” şeklinde durumu vurguladı.

GOL ATMA FIRSATININ KAÇIRILMASI

Tedesco, “Orta yapma, şut atma fırsatımız vardı. Hızlı olmalıyız. 3. bölgede oyunu oynadık ama yetersizdi. Gol atabileceğimiz hissiyatını sahip değildim.” diyerek takımının ataklarındaki eksikliklere dikkat çekti. Duran topların önemli olabileceğini de anımsattı.

TAKIM VE TARAFTAR GÜCÜ

Tedesco, “Pozisyonları izleyemedim, saha içinde de görmedim. Hakemin temposu iyiydi. Kaybetmiş olsaydım Samsunspor’u tebrik edecektim.” dedi. Ayrıca taraftarların desteğine de değinerek, “Taraftarlar buraya geliyorlar, onların her şeye hakkı var.” diyerek takımın performansı üzerindeki beklentilere saygı duyduğunu vurguladı.