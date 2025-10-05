Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Samsunspor Maçı Değerlendirmesi

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile oynadığı mücadelede 0-0 berabere kaldı. Maç sonrasında basın toplantısında konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk 20 dakikanın kontrollerinin kendilerinde olduğunu aktaran Tedesco, “İlk 20 dakikada her şeyi kontrol ediyorduk. Top bizdeydi, rakibi kontrol ediyorduk. Stadı, atmosferi, taraftarları, her şey kontrolümüz altındaydı. Fakat sonrasında yapmış olduğumuz bir top kaybı ve Samsunspor’un yakaladığı ilk gol pozisyonu sonrasında takım dağıldı” dedi.

İLK YARI YETERSİZ PERFORMANS

Tedesco, ilk yarıda 15 top kaybı yaşadıklarını belirterek, bu kayıpların kendi hatalarından kaynaklandığını ifade etti. Defansif açıdan yeterli güce sahip olamadıklarını vurgulayan teknik direktör, “Dolayısıyla bugünkü maçtaki bir puandan mutlu olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Daha hızlı olmamız, daha çabuk olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde maçları kazanabilirsiniz” diyerek, takımın hızı artırması gerektiğini dile getirdi.

GOL ATMA HİSSİYATI YOKTU

Tedesco, maç boyunca iyi orta ve duruş toplarının maçı değiştirebileceğini ancak bu konuda yetersiz kaldıklarını belirtti. “Dürüst olmak gerekirse bugün de yöntemler yoktu. Bugün gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim” şeklinde konuşan Tedesco, duruş topları ve frikiklerin belirleyici olabileceğini ancak bu konuda yeterince etkili olamadıklarını aktardı.

TARAFTARIN TEPKİSİ

Taraftarların maç sonrasında yaşadığı hayal kırıklığını normal karşıladığını ifade eden Tedesco, Samsunspor’un VAR kararlarıyla iptal edilen golü hakkında ise, “Evet, dürüst olmak gerekirse bu durumda hiçbir şey görmedim. İlk pozisyonda arkamı dönmüş arkadaşlarımla konuşuyordum” şeklinde belirtti. Hakemin performansını genel olarak olumlu bulan Tedesco, “Eğer bugün kaybetmiş olsaydım, Samsun’u tebrik edecektim. Çünkü hak etmişlerdi” diyerek, karşılaşmanın sonucundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.