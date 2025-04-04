“Fenerbahçe, TFF’ye Adalet Çağrısı Yaptı.”

FENERBAHÇE’DEN TFF’YE HAKEM TEPKİSİ VE ADİL YÖNETİM ÇAĞRISI

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacakları kritik Süper Lig maçı öncesinde hakem Mehmet Türkmen’in görevlendirilmesine tepki göstererek Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrı yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, “Adil yönetim istiyoruz” başlıklı açıklamasında, “Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN RESMİ AÇIKLAMASINDAKİ ÇARPICI İFADELER

Fenerbahçe’nin yaptığı resmi açıklamanın tam metninde şu ifadeler yer aldı: “Sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz yabancı hakem ve yabancı VAR taleplerimiz, Türk futbolunda adil ve temiz bir yönetim anlayışının yerleşmesi için. Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir: Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın. Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tam.”

TRABZONSPOR’DAN HAKEM ATAMASINA SERT TEPKİ

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral da Mehmet Türkmen’in atanmasına tepki gösterdi. “Tuz artık kokmuştur” başlıklı açıklamasında Saral, “Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir” dedi. Saral’ın açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti: “Mehmet Türkmen 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez), Cihan Aydın 4 maç, Zorbay Küçük 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maç. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi ilettik.”

KRİTİK MAÇIN DETAYLARI VE HAKEM ATAMASI

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig’in 30. hafta karşılaşması, 6 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Kadıköy’deki Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda başlayacak. Müsabakayı Mehmet Türkmen yönetecek. Bu atama, iki kulübün de tepkisine neden oldu. Taraflar, maç öncesinde TFF’ye adil yönetim çağrısında bulundu.