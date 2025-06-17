Fenerbahçe TFF’ye Başvuru Yaptı

FENERBAHÇE’DEN TFF’YE RESMİ BAŞVURU

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, PFDK ile ilgili gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yaptığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; “Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında, bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır. Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz. Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

PFDK ÜYELERİNİN YAZIŞMALARI İDDİA EDİLİYOR

TFF Disiplin Kurulu üyeleri arasında Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili WhatsApp yazışmalarına dair bilgilerin Türkiye Gazetesi’nde yer aldığı bildirildi. Söz konusu yazışmalarda, “Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur? ‘1905’i görünce bir anda ‘Yapı’ya dönüşüyor insan ister istemez” yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?” gibi sorular öne çıkıyor. Ayrıca, “Fener ağlama” mesajları ve sosyal medyada Fenerbahçe’ye yönelik küçük düşürücü bazı videoların paylaşılmasının da bu yazışmalarda yer aldığı iddia ediliyor.

İDDİALARIN DOĞRULANMASI GEREKİYOR

Bu yazışmalarda en dikkat çekici nokta, “Mourinho’ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, ‘Seneye acısını çıkarırız’ denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?” sorusu oldu. Emin kaynaklar, bu tür yazışmaların var olduğunu ve paylaşıldığını ifade ediyor. Ancak, bu bilgilerin teyit edilmesinin büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.