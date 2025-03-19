Fenerbahçe TFF’ye Erteleme Başvurusu Yapacak

FENERBAHÇE CRİTİK PUAN KAYBETTİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, Kadıköy’de Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok önemli iki puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte, bir maç eksik olan lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düştü. Milli ara sonrası zorlu bir sürece girecek olan sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuru yapmaya hazırlanıyor.

YILDIZLAR MİLLİ TAKIMDA

Teknik direktör Jose Mourinho’nun oyun sistemindeki iki önemli isim Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı’yla iki önemli maça çıkacak. İki futbolcu, 22 Mart’ta Nijer deplasmanında forma giyerken, 26 Mart’ta Tanzanya ile karşılaşacak. Bu maç TSI 00.30’da başlayacak. Fenerbahçe’nin Faslı yıldızları, maçın ardından geç saatlerde uçağa binip, Türkiye’ye dönecek. Perşembe gününün ilk ışıklarında İstanbul’da olması beklenen iki futbolcu, antrenman yapamadan kafileyle Bodrum’a hareket edecek.

BODRUM FK MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR

Sözcü’nün haberine göre, yanlış fikstür planlamasından dolayı federasyona ciddi bir tepki gösteren Fenerbahçe yönetimi, Bodrum FK maçı için girişimlerde bulunmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ertelenmesi amacıyla TFF’ye başvuru yapmayı düşünüyor. Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında, lige tutunmak isteyen son haftaların formda takımı Bodrum FK ile 28 Mart Cuma günü saat 20.30’da deplasmanda karşı karşıya gelecek.