Fenerbahçe, Tielemans’la Anlaşma Sağladı

FENERBAHÇE, TIELEMANS TRANSFERİNDE HIZLA İLERLİYOR

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye yönelik çabalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha alanında önemli bir gelişme yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin transfer listesinde ilk sırada bulunan Youri Tielemans ile ilgili olan görüşmeler hız kazandı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun onayını da alan 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu ile anlaşma sağlandı. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli oyuncuyu ikna etmeyi başardı ve gözler Aston Villa ile yapılacak olan pazarlıklara çevrildi.

ASTON VİLLA İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sabah’ta yayımlanan habere göre; Aston Villa, Tielemans için 35 milyon euroluk bir talep ile oturmuş durumda. Fenerbahçe, bu rakamı aşağı çekmek adına yoğun görüşmeler yapıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği ve transferin bu hafta içinde sonuçlanabileceği belirtiliyor.

TIELEMANS’IN PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Geçtiğimiz sezon boyunca Aston Villa forması ile 53 maça çıkan Tielemans, bu süreçte 5 gol atıp 10 asist yaparak takımının Avrupa kupaları hedefinde kritik bir rol üstlendi. Bu sezon ise Premier Lig’de Aston Villa’nın oynadığı iki karşılaşmada 90’ar dakika sahada kalarak formunu devam ettiriyor.