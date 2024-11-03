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Spor

Fenerbahçe, Trabzon’da 90+12’de Kaptı

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MAÇ ÖZETİ VE SONUÇ

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçe, bu mücadeleyi 3-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında 42. dakikada Fred’in kaydettiği golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla girdi.

İKİNCİ YARIDA PENALTILAR VE GOLLER

İkinci yarının başında Trabzonspor ardı ardına penaltılar kazandı. 59. ve 67. dakikalarda Banza, attığı gollerle Trabzonspor’u 2-1 öne geçirdi. Ancak oyuna sonradan dahil olan Dzeko, 75. dakikada topu ağlarla buluşturarak durumu eşitledi.

SON ANLARDA GOL

Mücadelenin 90+12. dakikasında Amrabat, Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 23’e, Trabzonspor ise 12’ye yükseldi. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe, saha avantajıyla Sivasspor ile karşılaşacakken, Trabzonspor Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

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