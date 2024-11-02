Fenerbahçe Trabzon’da Güvenlik Önlemleri Alındı

FENERBAHÇE TRABZON’A GELDİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, özel uçakla Trabzon Havalimanı’na ulaştı. Fenerbahçe kafilesi, polis koruması eşliğinde dış hatlar gelen yolcu salonunu geçerek dışarı çıktı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kafile daha sonrasında konaklayacağı otele otobüsle hareket etti. Otel çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındığı dikkat çekti. Fenerbahçe, karşılaşma öncesi hazırlıklarını en iyi şekilde yapmak için tüm önlemleri alıyor.