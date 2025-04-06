Fenerbahçe-Trabzon Maçı 6 Nisan

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ ÖNEMLİ

6 Nisan 2025 Pazar günü yapılacak olan karşılaşma, hem şampiyonluk hem de Avrupa kupaları hedefleri açısından büyük bir öneme sahip. Özellikle sakatlık ve ceza durumu, ilk 11 tercihlerine direkt olarak yansıyor. İşte Fenerbahçe ile Trabzonspor maçının ilk 11’leri ve detaylar…

MAÇ KADROLARI BELİRLENDİ

Fenerbahçe’nin sahaya süreceği 11 şu şekilde: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko. Trabzonspor’un ilk 11’i ise Uğurcan, Pedro, Savic, Okay, Arif, Mendy, Lundstram, Draguş, Zubkov, Mustafa, Banza olarak belirlendi. Fenerbahçe’de maç öncesinde dört oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak olan Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemiyor.

SAKATLIK DURUMLARI ETKİLİYOR

Trabzonspor’da ise Arseniy Batagov, Muhammed Cham ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak bu kritik karşılaşma, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00’da Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek.