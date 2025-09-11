Fenerbahçe Trabzonspor Bilet Fiyatları Açıklandı!

BİLET FİYATLARI VE SATIŞ TARİHLERİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kritik maç, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de yer alacak ve Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bilet satışları belirli program dahilinde erişime açıldı.

Fenerbahçe – Trabzonspor karşılaşması için bilet fiyatları, tribün kategorilerine göre değişiklik gösteriyor. En ucuz bilet 950 TL olarak belirlenirken, en yüksek bilet fiyatı ise 18.750 TL seviyesinde açıklandı. Bilet fiyat listesi detayları kulüp tarafından kamuoyuna iletildi.

BİLET SATIŞI PROGRAMI

Maç bileti satışları belirlenen tarihler çerçevesinde yapılacak. İlk satış, 11 Eylül Perşembe günü saat 13.00’te Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için başladı. Ardından 12 Eylül Cuma günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri bilet alımında bulunabilecek. Genel bilet satışları ise 13 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak. Satışlar yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için, kişi başı 2 bilet hakkı tanındığı belirtildi. 12 Eylül’de Fenerbahçe Kart sahiplerine de bilet sunulacak. Genel satışta tüm taraftarlar bilet alabilecek. Biletler yalnızca www.passo.com.tr üzerinden temin edilebilecek. Başka bir satış kanalından bilet edinilmesi mümkün olmayacak. Buna ek olarak, satılan biletlerin transfere kapalı olduğu da açıklandı. Maç gününden 24 saat öncesi ve sonrasında Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarların bilet satın alması mümkün olmayacak.