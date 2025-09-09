Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisi 14 Eylül’de

FİKSTÜRDETAYLARI AÇIKLANDI

TFF’nin yaptığı duyuruya göre Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki derbi maçı, 5. haftada gerçekleşecek. Kadıköy’de sahne alacak bu önemli karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği derbinin yayın bilgileri ve tüm detayları da doğrulandı. Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yapılacak olan Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesinin tarihi ve yayın bilgileri kesinlik kazandı.

BÜYÜK HEYECAN İÇİN GÜN SAYILIYOR

Dev derbi, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Kadıköy’de gerçekleştirilecek. Bu mücadele, futbol tutkunları tarafından beIN Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Derbi maçının yanındaki diğer karşılaşmalar ve saat bilgileri de dikkat çekiyor. Bu hafta içinde Fatih Karagümrük – Kasımpaşa, Samsunspor – Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor – Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş – Başakşehir gibi önemli mücadeleler de yapılacak. Diğer yandan, Eyüpspor – Galatasaray ve Kayserispor – Göztepe karşılaşmaları da futbolseverlerle buluşacak.