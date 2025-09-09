Fenerbahçe, Trabzonspor Derbisi 20:00’de!

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Açıklamalara göre Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, 5. haftada Kadıköy’de yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak. Spor tutkusunu en üst düzeye çıkartacak bu derbi için yayın bilgileri ve tüm ayrıntılar netleşti. Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesinin muhtemel 11’leri de şimdiden taraftarların ilgisini çekiyor. Trendyol Süper Lig’in 5. haftasındaki dev derbi 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma, futbol severlere beIN Sports aracılığıyla canlı olarak sunulacak. Diğer maçların programı ise şu şekilde:

• 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 Samsunspor – Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

• 20.00 TÜMOSAN Konyaspor – Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

• 20.00 Beşiktaş – RAMS Başakşehir (Tüpraş)

• 17.00 ikas Eyüpspor – Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 Zecorner Kayserispor – Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

• 20.00 Gaziantep FK – Kocaelispor (Gaziantep)

• 20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Chobani)

• 20.00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

TAKIMLARIN MUHTEMEL 11’LERİ

Fenerbahçe’nin muhtemel kadrosu: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Alvarez, Fred, Asensio; Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri.

Trabzonspor’un muhtemel kadrosu ise: Onuralp; Pina, Savic, Batagov, Mustafa; Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe; Augusto, Onuachu.