Fenerbahçe Trabzonspor Derbisi Tarih ve Saat Fenerbahçe – Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor Derbisi Bilgileri

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki önemli karşılaşmanın tarihi ve saati sporseverlerin gündeminde. Süper Lig’in kritik haftasında karşı karşıya gelecek olan bu ezeli rakiplerin mücadelesi öncesinde, maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı, yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Derbi heyecanı ile taraftarlar, maç öncesi tüm detayları öğrenmek istiyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Süper Lig’in büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe – Trabzonspor derbisi, 7 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Karşılaşma, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak. Bu kritik mücadele, beIN SPORTS 1 kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Her iki takım da zirve yarışını etkileyen bu maça mutlaka galip gelme hedefiyle çıkacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şöyle: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko.

Trabzonspor’un muhtemel 11’i ise şu şekilde: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Arif Boşluk, Batista Mendy, Folcarelli, Cham Mustafa Eskihellaç, Oleksandr Zubkov ve Simon Banza.