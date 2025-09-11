Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor’la Maç İçin Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile evinde yapacağı maç için hazırlıklarına, yeni teknik direktör Domenico Tedesco eşliğinde devam ediyor. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takıma sevindirici haberler geldi.

OYUNCULARDAN MÜJDELİ HABERLER

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica’ya karşı sakatlanan Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, sakatlığını atlattı ve bireysel antrenmanlarına başladı. Ayrıca, önceki gün antrenmanda hafif ağrıları olduğu için idmana katılmayan Kerem Aktürkoğlu, bugün takımla birlikte sahada yer aldı. Bu gelişmeler, Fenerbahçe’nin zorlu maça hazır olma yolundaki umutlarını artırıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gümüşhane’de Ambulans Takla Attı

Gümüşhane'de hasta nakli sırasında kaygan yolda takla atan ambulans, 3 sağlık personelinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Konyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Uçar, galibiyet hedefiyle tam kadro çalıştıklarını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.