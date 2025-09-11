Fenerbahçe, Trabzonspor’la Maç İçin Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile evinde yapacağı maç için hazırlıklarına, yeni teknik direktör Domenico Tedesco eşliğinde devam ediyor. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takıma sevindirici haberler geldi.

OYUNCULARDAN MÜJDELİ HABERLER

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica’ya karşı sakatlanan Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, sakatlığını atlattı ve bireysel antrenmanlarına başladı. Ayrıca, önceki gün antrenmanda hafif ağrıları olduğu için idmana katılmayan Kerem Aktürkoğlu, bugün takımla birlikte sahada yer aldı. Bu gelişmeler, Fenerbahçe’nin zorlu maça hazır olma yolundaki umutlarını artırıyor.