Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Ne Zaman?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında gerçekleştirilecek Fenerbahçe – Trabzonspor maçıyla ilgili detaylar merak edilmeye devam ediyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki bu önemli karşılaşma hangi tarihte olup, muhtemel kadroları nasıl şekilleniyor? İşte tüm detaylar.

MAÇ TARİHİ VE YAYIN BİLGİSİ

Fenerbahçe – Trabzonspor maçı 6 Nisan 2025 tarihinde saat 19:00’da gerçekleşecek. Bu mücadelenin canlı yayını ise beIN SPORTS kanalından izlenebilecek. Maç, Fenerbahçe’nin ev sahibi olduğu Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde şu oyuncular yer alacak: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca ve En-Nesyri.

Trabzonspor’un olası kadrosu ise şu şekilde sıralanıyor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Sikan, Zubkov ve Banza.