Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe’nin Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maç bugün saat 20.00’de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 34. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. İki ekip de mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Kritik müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Nenad Bjelica, Spor Toto Süper Lig’de ilk derbisine çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri de bulunuyor.

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe – Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Trabzonspor’da Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil’in sakatlığı bulunuyor, Anastasios Bakasetas da cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

FIRTINA DEPLASMANDA KAZANAMIYOR!

Trabzonspor, bu sezon ligde 15 deplasman maçında 1’i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 14 puanın 3’ünü hükmen olarak elde ederken dış sahada maç başına 0.93 gibi düşük puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

LİGDE 100. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 99 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 39 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 26 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Fenerbahçe’nin ligdeki 129 golüne, bordo-mavililer 102 golle karşılık verdi.

KADIKÖY’DE TRABZONSPOR’A KAYBETMİYOR

Süper Lig’de sahasında Trabzonspor’a karşı son olarak 1997-1998 sezonunda 3-1’lik skorla kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bugüne rakibine ligde büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı 25 lig maçında kaybetmedi. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip gelirken, 12 defa berabere kaldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Zorlu müsabakada Fenerbahçe, 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.