Fenerbahçe-Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki çalışma, ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla başladı. Takım, daha sonra pas çalışmaları yaptı ve dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı sonlandırdı.

Dün akşamki karşılaşmanın ilk 11’inde yer alan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan oyuncular, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye odaklanan çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertliler, yarınki antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.